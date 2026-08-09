Se Piccoli saluterà la Fiorentina, Pellegrino sarà l'all-in di Paratici. Ecco l'idea del DS viola
Tutto (o quasi) nel momento attuale del mercato della Fiorentina ruota attorno a Roberto Piccoli. Una sua cessione sbloccherebbe l'acquisto di un sostituto, che Paratici sta già individuando in Mateo Pellegrino del Parma. Ad ora l'attaccante viola si sta avvicinando sensibilmente a Bologna e in caso di cessione libererebbe un posto da centravanti, tutto da riempire.
Si lavora con il ParmaIl primo obiettivo di Paratici è il giocatore emiliano, per cui però la richiesta è di 30 milioni. Secondo Repubblica la strategia è chiara: provare ad ottenere uno sconto, magari trovando la formula giusta per il pagamento. Il budget lo consente e un prestito oneroso con obbligo di riscatto potrebbe alla fine essere la quadra che accontenta tutti. E nel frattempo i ducali stanno chiudendo con Romero del Tigre, di fatto il sostituto di Pellegrino.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
C'è il Benevento di Floro Flores e Pierozzi: ma il pensiero non può che volare a DA13
Esclusive
Pellegrino con Kean e senza Europa? O Paratici è un mago o c'è dell'altro
Ex viola
Antognoni: "La mia scelta la covo da 5 anni, Commisso non c'entra"
Social
FOTO - Primo allenamento in viola per Mastantuono: le prime immagini
Calciomercato
Braschi, addio a un passo: il giovane viola pronto ad approdare in Svizzera
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti