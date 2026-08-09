Se Piccoli saluterà la Fiorentina, Pellegrino sarà l'all-in di Paratici. Ecco l'idea del DS viola

Redazione VN

Tutto (o quasi) nel momento attuale del mercato della Fiorentina ruota attorno a Roberto Piccoli. Una sua cessione sbloccherebbe l'acquisto di un sostituto, che Paratici sta già individuando in Mateo Pellegrino del Parma. Ad ora l'attaccante viola si sta avvicinando sensibilmente a Bologna e in caso di cessione libererebbe un posto da centravanti, tutto da riempire.

Si lavora con il Parma

Il primo obiettivo di Paratici è il giocatore emiliano, per cui però la richiesta è di 30 milioni. Secondo Repubblica la strategia è chiara: provare ad ottenere uno sconto, magari trovando la formula giusta per il pagamento. Il budget lo consente e un prestito oneroso con obbligo di riscatto potrebbe alla fine essere la quadra che accontenta tutti. E nel frattempo i ducali stanno chiudendo con Romero del Tigre, di fatto il sostituto di Pellegrino.
Pellegrino

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