"I lariani non hanno intenzione di partire da una base di 45 milioni e difficilmente credo possano spingersi fino a quella cifra"
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Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato dell'interesse del Como per Moise Kean. Ecco le sue parole dal suo canale YouTube:
Como e Fiorentina continueranno a sentirsi per Kean. I lariani non hanno intenzione di partire da una base di 45 milioni e difficilmente credo possano spingersi fino a quella cifra. Servirà quindi trovare un punto d’incontro, altrimenti l’operazione sarà complicata. Il Como, comunque, resta forte sul giocatore, fortemente voluto da Fabregas
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