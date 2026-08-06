Valentini sembra essere ai titoli di coda della sua esperienza con la Fiorentina, dopo due prestiti al Verona
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"Nicolas Valentini andrà all'Alaves dalla Fiorentina a titolo definitivo, non in prestito. Affare concordato in linea di massima tra le due società". Così scrive su X Fabrizio Romano, che dà quindi conto dell'imminente passaggio del difensore argentino al club spagnolo.
Valentini in LigaValentini, arrivato a Firenze nel gennaio del 2024, ha giocato un anno e mezzo in prestito al Verona e adesso, dopo aver rifiutato la corte dei brasiliani del Gremio, si appresta a volare in Liga.
⚪️ Nicolás Valentini will join Alavés from Fiorentina on a permanent deal, not loan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026
Deal agreed in principle for Argentinian defender. pic.twitter.com/6TbaVzFQw7
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