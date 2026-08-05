Il futuro di Dodo, almeno per il momento, sembra essere sempre più lontano dalla Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club giallorosso è a un passo dalla chiusura per Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, un’operazione che cambierebbe gli scenari anche per il mercato della Fiorentina.

L’Atletico avrebbe infatti accettato la proposta della Roma da 17 milioni di euro complessivi, suddivisi in 13 milioni di parte fissa e 4 di bonus. In queste ore si sta lavorando per definire l’intesa con il calciatore, con la fumata bianca che appare ormai vicina.

L’eventuale arrivo dell’esterno argentino farebbe così perdere quota alla pista che portava a Dodo. Il brasiliano resta quindi, almeno per ora, legato alla Fiorentina, con una situazione contrattuale ancora da monitorare vista la scadenza fissata per il giugno 2027.

Nel frattempo, il club viola ha continuato a rinforzare le corsie laterali. L’arrivo di Joao Mario ha aumentato le soluzioni a disposizione di Fabio Grosso sulle fasce, rendendo il reparto ancora più competitivo in vista della nuova stagione. Resta da capire se nelle prossime settimane ci saranno ulteriori sviluppi sul futuro di Dodo, ma l’accelerata della Roma per Molina sembra allontanare, almeno al momento, un possibile assalto dei giallorossi al numero 2 viola.