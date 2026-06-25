Il mercato della Fiorentina è pronto ad entrare nel vivo e secondo Repubblica ci sono due nomi che accendono particolarmente l'estate. Sono Kristian Thorstvedt e Luca Koleosho. I confronti hanno dato esito positivo sui due nomi e Grosso spera in un arrivo a breve di entrambi, utili alla causa di una Fiorentina sbarazzina e dal gioco spumeggiante. L'idea del club viola è quella di chiudere le operazioni prima del ritiro, anche se non è semplice.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Repubblica: “Thorstvedt e Koleosho, Paratici fiducioso su due sì”
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Repubblica: “Thorstvedt e Koleosho, Paratici fiducioso su due sì”
Thorstvedt e Koleosho sono i due primari obiettivi della Fiorentina. Paratici vuole chiudere al più presto entrambe le operazioni.
Il punto—
Per Koleosho c'è l'intesa col Burnley per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo per circa 10 milioni. Per il calciatore un ruolo importante in rosa e la promessa di un progetto a lungo raggio. In più in viola troverebbe amici e compagni di Nazionale come Ndour e Comuzzo.
Per Thorstvedt la situazione è diversa: il Mondiale è una bella vetrina e la Norvegia vola ai sedicesimi. Lo scandinavo potrebbe aumentare i propri estimatori e quindi vedere il suo prezzo lievitare. I contatti sono stati positivi e il prezzo si aggira sui 15 milioni. Serve fare in fretta.
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