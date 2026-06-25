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Repubblica: “Thorstvedt e Koleosho, Paratici fiducioso su due sì”

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Thorstvedt e Koleosho sono i due primari obiettivi della Fiorentina. Paratici vuole chiudere al più presto entrambe le operazioni.
Redazione VN

Il mercato della Fiorentina è pronto ad entrare nel vivo e secondo Repubblica ci sono due nomi che accendono particolarmente l'estate. Sono Kristian Thorstvedt e Luca Koleosho. I confronti hanno dato esito positivo sui due nomi e Grosso spera in un arrivo a breve di entrambi, utili alla causa di una Fiorentina sbarazzina e dal gioco spumeggiante. L'idea del club viola è quella di chiudere le operazioni prima del ritiro, anche se non è semplice.

Il punto

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Per Koleosho c'è l'intesa col Burnley per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo per circa 10 milioni. Per il calciatore un ruolo importante in rosa e la promessa di un progetto a lungo raggio. In più in viola troverebbe amici e compagni di Nazionale come Ndour e Comuzzo.

Per Thorstvedt la situazione è diversa: il Mondiale è una bella vetrina e la Norvegia vola ai sedicesimi. Lo scandinavo potrebbe aumentare i propri estimatori e quindi vedere il suo prezzo lievitare. I contatti sono stati positivi e il prezzo si aggira sui 15 milioni. Serve fare in fretta.

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