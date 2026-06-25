Repubblica: “Thorstvedt e Koleosho, Paratici fiducioso su due sì”

Il mercato della Fiorentina è pronto ad entrare nel vivo e secondo Repubblica ci sono due nomi che accendono particolarmente l'estate. Sono Kristian Thorstvedt e Luca Koleosho. I confronti hanno dato esito positivo sui due nomi e Grosso spera in un arrivo a breve di entrambi, utili alla causa di una Fiorentina sbarazzina e dal gioco spumeggiante. L'idea del club viola è quella di chiudere le operazioni prima del ritiro, anche se non è semplice.