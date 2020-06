Piatek l’altro candidato per l’attacco: il piano della Fiorentina

Il grande obiettivo della Fiorentina per l’attacco per la prossima stagione è Andrea Belotti. Se, però, il Gallo non dovesse arrivare a Firenze, il piano B – scrive La Nazione – si chiama Piatek (SCHEDA). I contatti con l’Hertha Berlino sono recenti e la possibilità di alimentare i discorsi messi in piedi a gennaio con l’attaccante è altrettanto concreta. Certamente arrivare a Piatek comporterà un esborso finale molto inferiore per le casse viola, perché l’idea sarebbe quella di avere il polacco sulla base di un prestito con diritto di riscatto.