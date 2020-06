Fiorentina in pressing su Belotti: alcune cessioni potrebbero favorire il suo arrivo

La Fiorentina ha messo nel mirino Andrea Belotti (SCHEDA) per la prossima stagione, ma il Torino – scrive La Nazione – non si schioda dalla richiesta di 70 milioni di euro. La cifra è importante, ma la Fiorentina non è intenzionata a tirarsi indietro. Come detto, il pacchetto di milioni da mettere sul piatto è voluminoso e la Fiorentina potrebbe anche attingere a risorse interne. La cessione di Chiesa sarebbe quella più ’facile’ per aggiungere l’obiettivo, ma non è detto che sia così. Belotti potrebbe arrivare grazie ai soldi derivanti da altri addi. Pezzella continua ad avere offerte, così come Milenkovic. Attenzione al Napoli. Però la strategia degli azzurri è quella di proporre uno scambio, ingolosendo la Fiorentina con Ghoulam (SCHEDA) (potrebbe arrivare comunque, in modo slegato rispetto a questa ipotesi). I dirigenti viola da quell’orecchio non ci sentono. Chi vuole gli alfieri viola deve entrare nell’ottica di sborsare almeno 20 milioni per l’argentino (ecco perché il Valencia ha preso tempo) e 35 per il serbo.