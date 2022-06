Pescara, rivoluzione in attacco: piacciono due baby viola

Il Pescara sarebbe alla ricerca di una seconda punta in vista della prossima stagione e come scrive Il Messaggero, il primo nome potrebbe essere Lorenzo Peschetola dell'Inter. L'alternativa sarebbe il classe 2002 della Fiorentina, Vittorio Agostinelli, che in questa stagione, con la maglia della Primavera viola, ha collezionato 20 presenze e 6 gol. Per completare il reparto offensivo, potrebbe arrivare anche un altro baby viola, ovvero Luis Munteanu, sempre nato nel 2002 e assistito da Pietro Chiodi.