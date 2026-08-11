La strada che porta Mateo Pellegrino a Firenze appare ormai spianata. La trattativa tra la Fiorentina e il Parma si trova ai dettagli finali, pronta a regalare al reparto avanzato viola la struttura fisica e il senso del gol del centravanti cresciuto nel Velez. Un'operazione avviata da giorni e che ha trovato la sua accelerazione definitiva nell'intesa tra le due società, con la dirigenza gigliata decisa a puntare con forza sul classe 2001.

Il Parma ha già preso i sostituti

A testimoniare come l'addio disia ormai dato per certo in casa ducale ci sono le manovre in entrata condotte dal club emiliano. Il Parma ha infatti chiuso l'accordo con il Tigre per l'acquisto disulla base di circa 9 milioni di euro, bonus compresi.

Il mercato in entrata degli emiliani non si è fermato al solo Romero. Stando alle ultime notizie di Gianluca Di Marzio, il Parma avrebbe infatti in pugno anche l'intesa per Thomas De Martis, promettente attaccante classe 2008 di proprietà del Lanus. Con questo doppio innesto nel reparto avanzato, la società parmense ha completato la propria ristrutturazione offensiva, concedendo di fatto il via libera definitivo al trasferimento di Pellegrino alla corte della Fiorentina.