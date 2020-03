Pazienza: “Castrovilli mezzala top in Italia, consiglio al Napoli di puntare su di lui”

Michele Pazienza, ex giocatore del Napoli e della Fiorentina, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Faccio fatica a ritenere questi giorni come una vacanza per i giocatori, sono giorni difficili per tutti compresi i calciatori. Se si dovesse riprendere a giugno, è chiaro che avranno bisogno 15 giorni per staccare. Il campionato si deve concludere, difficile trovare la soluzione più adeguata, bisogna capire i tempi e valutare tutte le soluzioni possibili. Demme sta ricoprendo benissimo il ruolo di mediano, può dettare i tempi. Punterei su Castrovilli, una delle più forti mezzali tra i giocatori italiani.