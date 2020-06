Panchina viola, spunta anche un tecnico di Serie B

Iachini? De Zerbi? Spalletti? Il futuro della panchina della Fiorentina è al momento un rebus e molto dipenderà anche da come l’attuale mister concluderà la stagione alla guida dei viola. Ma intanto tra le molteplici candidature, vere o presunte, spunta anche un nome dalla Serie B: quello di Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia. Secondo quanto scrive il Secolo XIX, infatti, dopo la buona stagione con i liguri e la precedente stagione con il Trapani culminata con la promozione dalla C alla B, su Italiano ci sarebbe l’interesse di alcuni club di Serie A come Fiorentina e Cagliari. L’OPINIONE: “PANCHINA FIORENTINA A BIELSA”