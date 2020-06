Galante: “Chiesa? Prima o poi andrà via. Spalletti allenerebbe la Fiorentina al 100%”

L’ex difensore Fabio Galante è intervenuto a Lady Radio:

Bisogna capire che cosa vuole fare la dirigenza della Fiorentina: ovviamente io non lo darei via, però molto dipende dalle esigenze della viola

Il calcio è cambiato: credo che prima poi andrà in un club come la Juve o l’Inter, oppure all’estero. Purtroppo le bandiere sono rare nel calcio di oggi. Chiesa è tra i giovani più bravi e interessanti. L’Inter avrebbe tante armi per convincere la Fiorentina, tra cui anche lo stesso Nainggolan; da non sottovalutare anche una buona parola, magari, per Spalletti.