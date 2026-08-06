Edon Zhegrova, esterno offensivo di proprietà della Juventus, ha chiuso alla possibilità di un suo trasferimento

Redazione VN
Oulai

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L'esterno offensivo della Juventus, Edon Zhegrova, ha parlato del proprio futuro al termine dell'amichevole vinta contro il Chelsea. Le parole del giocatore accostato alla Fiorentina:

Sono molto contento per questo gol e sono anche molto contento di tutta la squadra. Noi lavoriamo bene, il mister vuol far migliorare tutti i giocatori giorno dopo giorno. Anche io lavoro tutti i giorni per migliorare. Speriamo che questa stagione vada meglio, ho sofferto la stagione passata perché avevo la pubalgia. Ma continuo a credere in me, sono contento di essere alla Juve, un grande club. Voglio restare qua.
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