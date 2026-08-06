L'obiettivo è offrire a Fabio Grosso le pedine ideali per sviluppare anche il 4-3-3
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La Fiorentina continua a lavorare per completare il reparto offensivo con due esterni d'attacco di ruolo, giocatori capaci di saltare l'uomo e garantire ampiezza. L'obiettivo è offrire a Fabio Grosso le pedine ideali per sviluppare anche il 4-3-3, modulo che il tecnico vuole mantenere come valida alternativa tattica nel corso della stagione.
Tra i profili seguiti resta vivo l'interesse per Manor Solomon, anche se la concorrenza del West Ham rischia di complicare i piani viola. Sul taccuino di Fabio Paratici figurano inoltre Noa Lang, Johan Bakayoko ed Edon Zhegrova, tutti esterni di qualità già monitorati nelle scorse settimane.
La sensazione è che le trattative possano entrare nel vivo dopo Ferragosto, quando il mercato potrebbe offrire condizioni più favorevoli. Con il passare delle settimane, infatti, richieste economiche e valutazioni dei club potrebbero abbassarsi, consentendo alla Fiorentina di affondare il colpo per completare definitivamente l'attacco di Grosso. Lo scrive la Nazione.
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