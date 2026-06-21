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Thorstvedt: “Grosso? Abbiamo perso un allenatore bravo”. E risponde sulla Fiorentina

Thorstvedt: “Grosso? Abbiamo perso un allenatore bravo”. E risponde sulla Fiorentina - immagine 1
Kristian Thorstvedt rimane uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole su Grosso ma non solo
Redazione VN

Kristian Thorstvedt rimane uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina. Il centrocampista del Sassuolo, adesso impegnato al Mondiale con la Norvegia, ha parlato dal ritiro della propria Nazionale proprio di Fiorentina e del suo ex allenatore, ora a Firenze, Fabio Grosso:

Fiorentina

—  

"In questo momento penso soltanto al Mondiale. Per tutto il resto ci sarà tempo più avanti. Devo molto al Sassuolo. Sono lì da quattro anni ormai e oggi sono un giocatore molto più forte rispetto a quando sono arrivato. Per questo posso soltanto ringraziare

Grosso

—  

 "Gli mando un grande in bocca al lupo. Abbiamo perso un allenatore molto bravo, ma allo stesso tempo ne è arrivato un altro di valore".

Aquilani

—  

"Non ci ho ancora parlato, lo farò quando torno. Spero faccia un ottimo lavoro e ci si possa togliere delle soddisfazioni"

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