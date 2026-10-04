Maurizio Stirpe predica calma. Il presidente del Frosinone si gode i 10 punti conquistati nelle prime cinque giornate, ma ai microfoni del Corriere della Sera tiene i piedi per terra:

Noi il Frosinone delle meraviglie? Non scherziamo, l’obiettivo resta la salvezza. Guai a distrarsi, il cammino è ancora lungo.

Il rendimento della squadra, però, ha inevitabilmente acceso i riflettori anche sui singoli. Alcuni dei gioielli del Frosinone sono già finiti nel mirino delle big: Palmisani è stato accostato alla Juventus, mentre Giorgi Kvernadze è entrato nei radar della Roma.

"Aspetto offerte ufficiali"

Il nome dell’esterno georgiano, protagonista di un ottimo avvio di stagione, era stato accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina, insieme ad altri club di Serie A.

Stirpe, almeno per il momento, spegne però le voci sulle possibili trattative:

Ad oggi sono solo chiacchiere, non ho ricevuto telefonate. Io aspetto solo e sempre proposte ufficiali e concrete.

Una posizione netta, mentre Kvernadze continua a far parlare di sé. Il georgiano ha già mostrato qualità e personalità in questo avvio di stagione e il suo nome è destinato a circolare sempre di più sul mercato. La Fiorentina, che lo aveva già seguito e che continua a essere indicata tra le società interessate, resta dunque sullo sfondo in attesa di eventuali proposte concrete.