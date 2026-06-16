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SportItalia: “La Fiorentina torna a interessarsi a un big del Parma”

SportItalia: “La Fiorentina torna a interessarsi a un big del Parma” - immagine 1
Infatti, secondo quanto riportato da SportItalia, il club di Giuseppe Commisso avrebbe messo gli occhi su Adrian Bernabè
Redazione VN

Fagioli, Ndour e Mandragora. A oggi sono queste le certezze del centrocampo della Fiorentina di Grosso, che con il 4-3-3 è pronta a mettere sul campo una squadra fluida e moderna. Mentre Fabio Paratici deve al più presto risolvere la questione terzini ed esterni, anche a centrocampo inizia a muoversi qualcosa.

Bernabè

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Infatti, secondo quanto riportato da SportItalia, il club di Giuseppe Commisso avrebbe messo gli occhi su Adrian Bernabè. Il centrocampista del Parma è stato obiettivo di mercato anche nella scorsa stagione, quando poi Daniele Pradè virò fortemente su Simon Sohm.

Paratici

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L'interesse per il talento spagnolo dimostra come Paratici stia cercando di rinforzare anche il centrocampo. Non a caso, nel suo viaggio in America, ha messo gli occhi su Ounahi del Marocco. 

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