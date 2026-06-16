Fagioli, Ndour e Mandragora. A oggi sono queste le certezze del centrocampo della Fiorentina di Grosso, che con il 4-3-3 è pronta a mettere sul campo una squadra fluida e moderna. Mentre Fabio Paratici deve al più presto risolvere la questione terzini ed esterni, anche a centrocampo inizia a muoversi qualcosa.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato SportItalia: “La Fiorentina torna a interessarsi a un big del Parma”
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SportItalia: “La Fiorentina torna a interessarsi a un big del Parma”
Infatti, secondo quanto riportato da SportItalia, il club di Giuseppe Commisso avrebbe messo gli occhi su Adrian Bernabè
Bernabè—
Infatti, secondo quanto riportato da SportItalia, il club di Giuseppe Commisso avrebbe messo gli occhi su Adrian Bernabè. Il centrocampista del Parma è stato obiettivo di mercato anche nella scorsa stagione, quando poi Daniele Pradè virò fortemente su Simon Sohm.
Paratici—
L'interesse per il talento spagnolo dimostra come Paratici stia cercando di rinforzare anche il centrocampo. Non a caso, nel suo viaggio in America, ha messo gli occhi su Ounahi del Marocco.
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