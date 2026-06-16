SportItalia: “La Fiorentina torna a interessarsi a un big del Parma”

Fagioli, Ndour e Mandragora. A oggi sono queste le certezze del centrocampo della Fiorentina di Grosso, che con il 4-3-3 è pronta a mettere sul campo una squadra fluida e moderna. Mentre Fabio Paratici deve al più presto risolvere la questione terzini ed esterni, anche a centrocampo inizia a muoversi qualcosa.