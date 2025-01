Sky – Doppio scambio al vaglio col Verona: coinvolti Valentini e… Biraghi!

Vi abbiamo dato conto di come la Fiorentina si stia cautelando in caso di fumata bianca per Comuzzo al Napoli: i nomi nel mirino sarebbero entrambi del Verona e su uno dei due, ovvero l'ex Primavera viola Daniele Ghilardi , Sky aggiunge che si pensa ad uno scambio con Nicolas Valentini , arrivato da svincolato a Firenze con il nuovo anno.

Non solo: sempre l'emittente satellitare assicura che con il Verona si sta parlando anche di un'altra operazione, sempre uno scambio, tra Cristiano Biraghi e Marco Davide Faraoni. L'ex Inter deve trovare una nuova squadra (va avanti la trattativa dei nerazzurri per Zalewski della Roma) e per Faraoni sarebbe un ritorno a distanza di appena un anno dalla prima esperienza in viola, sempre in prestito da gennaio a giugno 2024.