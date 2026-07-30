Proposto un triennale a Sancho da parte della Fiorentina, ma c'è la concorrenza di Dortmund, Besiktas e Al Rayyan
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C'è movimento sulle corsie esterne per la Fiorentina. Oltre all'opzione Franco Mastantuono, come riportato da tuttomercatoweb.com, è stata presentata una proposta verbale per Jadon Sancho, attualmente svincolato. Per superare l'ostacolo dell'ingaggio, l'esterno inglese guadagnava circa 10 milioni di euro netti ai Red Devils, l'idea è quella di proporre un contratto triennale.
Una decisione definitiva sul futuro del calciatore è attesa a breve. La concorrenza, si legge, non manca: il Borussia Dortmund vorrebbe riportarlo in Germania dopo aver raggiunto con lui la finale di Champions League, mentre club come Al Rayyan e Besiktas restano alla finestra per monitorare l'evoluzione della trattativa. Nel frattempo, Sancho continua a tenersi in forma allenandosi presso le strutture del Flixton FC.
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