Dopo una stagione difficile e complicata con la maglia dei Blancos, Franco Mastantuono ha bisogno di trovare una nuova collocazione che gli possa dare fiducia e continuità. Questo, nonostante l'impiego odierno in amichevole (contro il Leganes) da parte di José Mourinho, con tanto di gol. La Fiorentina, di certo, potrebbe garantire tutto questo all'esterno d'attacco argentino, considerando anche che ad oggi, i viola non hanno una vera e propria ala offensiva. Ma i gigliati devono guardarsi dalla concorrenza che si sta sviluppando intorno al calciatore. Oltre al già citato Fulham, infatti, anche il Benfica di Manuel Rui Costa avrebbe chiesto informazioni al Real, così come il River Plate. Sì, proprio quei biancorossi che appena dodici mesi fa cedevano Mastantuono in Liga per oltre 60 milioni di Euro. Lo riporta The Athletic.