Le parole del centrocampista del Marsiglia, Hojbjerg, sul suo futuro e le voci di mercato che lo accostano a Fiorentina e Juventus
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Il centrocampista danese del Marsiglia, Pierre-Emile Hojbjerg, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Levski Sofia, ha parlato del suo futuro, viste le tanti voci di mercato che lo avvicinano a Fiorentina e Juventus. Queste le sue parole:
Quest'anno ho avuto la sensazione che qualcuno volesse che me ne andassi. A volte si dicono delle cose sulla stampa e non sempre sono vere. Non posso presentarmi ogni giorno davanti alla sala stampa. La cosa che posso fare è concentrarmi su ciò che mi chede l'allenatore e cercare di rappresentare questa maglia nel miglior modo possibile. Amo giocare per il Marsiglia, l'ho detto al tecnico anche l'altro giorno. Sentire continuamente che sto per partire è qualcosa con cui bisogna convivere, ma non tutto quello che viene detto è vero. Personalmente mi vedo al Marsiglia finché non ci sarò più. Sono davvero orgoglioso di giocare per questa squadra straordinaria. Darò tutto finché vestirò questa maglia.
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