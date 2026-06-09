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Dalla Serbia sicuri: “Interesse alto della Fiorentina per Kostic”

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Filipo Kostic sempre più nei radar della Fiorentina in vista della prossima stagione: arrivano conferme anche dalla Serbia
Redazione VN

Arrivano conferme sull'interesse della Fiorentina per un calciatore serbo, attualmente alla Juventus, ma che tra settimane andrà in scadenza di contratto. Infatti, secondo quanto riportato dal portale serbo, HotSport, neanche l'arrivo a Firenze di Fabio Grosso ha influito sull'interesse viola per il classe 1992 Filip Kostic, che resta sempre alto. Il calciatore, peraltro, condivide l'agente con Moise Kean e Roberto Piccoli, ovvero Alessandro Lucci.

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