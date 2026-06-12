Fabio Paratici continua a monitorare con attenzione il mercato internazionale, con un occhio di riguardo alle opportunità provenienti dalla Premier League. Tra i profili seguiti dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo c'è anche Mohamadou Kanté, mediano francese classe 2005 di proprietà del West Ham, reduce dalla retrocessione in Championship.
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Costa tanto, ma Paratici ci prova: interesse per un centrocampista del West Ham
Tra i profili seguiti dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo c'è anche Mohamadou Kanté, mediano francese classe 2005 di proprietà del West Ham
Sul giovane talento, però, la concorrenza è particolarmente agguerrita. Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, oltre alla Fiorentina avrebbero manifestato interesse anche Marsiglia e Monaco, pronte ad approfittare della situazione del club inglese per inserirsi nella corsa al giocatore.
Il West Ham, forte di un contratto in scadenza nel 2031, valuta Kanté circa 20 milioni di euro e punta a creare un'asta tra le pretendenti. Tuttavia, la situazione economica degli Hammers potrebbe favorire formule più accessibili: il club londinese potrebbe infatti aprire anche a un prestito con diritto o obbligo di riscatto, abbassando sensibilmente le proprie richieste iniziali.
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