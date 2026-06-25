Dopo l'esperienza al Padova dell'anno scorso, il centrocampista di proprietà della Fiorentina Jonas Harder potrebbe nuovamente giocare in Serie B. Il ventenne, prodotto del vivaio viola, aveva fatto piuttosto bene in biancorosso e adesso è nel mirino di un'altra società del campionato cadetto.
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VIOLA NEWS calciomercato Nuovo prestito per Harder, Tuttosport: “È vicino a un club di Serie B”
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Nuovo prestito per Harder, Tuttosport: “È vicino a un club di Serie B”
Per Jonas Harder potrebbero aprirsi le porte di un nuovo prestito in Serie B: è un'idea dell'ambizioso Modena di Galloppa.
Ci pensa il Modena—
Secondo Tuttosport, il giocatore sarebbe vicino a trasferirsi all'ambizioso Modena. I gialli hanno seguito da vicino Harder e vorrebbero portarlo alla corte di Galloppa, che ben lo ha conosciuto nelle giovanili.
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