Nuovo prestito per Harder, Tuttosport: “È vicino a un club di Serie B”

Dopo l'esperienza al Padova dell'anno scorso, il centrocampista di proprietà della Fiorentina Jonas Harder potrebbe nuovamente giocare in Serie B. Il ventenne, prodotto del vivaio viola, aveva fatto piuttosto bene in biancorosso e adesso è nel mirino di un'altra società del campionato cadetto.

Ci pensa il Modena

Secondo Tuttosport, il giocatore sarebbe vicino a trasferirsi all'ambizioso Modena. I gialli hanno seguito da vicino Harder e vorrebbero portarlo alla corte di Galloppa, che ben lo ha conosciuto nelle giovanili.