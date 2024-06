Non solo Zirkzee: Italiano rischia di perdere anche Calafiori (che vuole la Juve)

Il Bologna quest'estate potrebbe salutare due tra i principali trascinatori della squadra nella corsa travolgente che ha portato i rossoblù di Thiago Motta a qualificarsi per la prossima Champions. Sia Joshua Zirkzee che Riccardo Calafiori, infatti, potrebbero non far parte della compagine guidata stavolta dall'ex viola Vincenzo Italiano. Se il centravanti olandese è il pezzo da novanta ed è seguito non solo dal Milan ma anche in Premier League, anche il difensore scuola Roma non è da meno. Nonostante gli annunci d'incedibilità proclamati dall'a.d. felsineo Claudio Fenucci, il giocatore secondo quanto riporta calciomercato.com è stato chiaro con il club emiliano: vuole raggiungere Thiago Motta alla Juve. Solo che i bianconeri, nel caso, dovranno alzare, e non di poco, l'iniziale offerta di 25 milioni.