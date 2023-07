Nuova pretendente per Ciro Capasso, attaccante classe 2003 in uscita dalla Fiorentina Primavera. Dopo l'interesse concreto della Recanatese, nelle scorse ore si è fatto avanti in maniera concreta anche un'altra formazione di Serie C, vale a dire il neopromosso Sorrento. Secondo quanto riporta notiziariocalcio.com, l'operazione è in dirittura di arrivo.