Arrivano ulteriori dettagli relativi alla situazione fra Moise Kean e l'interesse del Como. Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato di un rilancio in arrivo, ma secondo i coleghi di Sportmediaset la seconda offerta è già bella che arrivata.

L'emittente fa sapere che sul tavolo di Paratici è già stata recapitata un'offerta da 38 milioni di euro per l'attaccante. La Fiorentina, ricordiamo, parte da una valutazione di 45 milioni di euro.