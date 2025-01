Sky Sport: “Antonio Conte vuole Pongracic. Fiorentina, ok alla cessione definitiva”

Già nella giornata di ieri si era parlato dell'interesse del Napoli per Marin Pongracic. Oggi, questo interesse è ha preso sempre più forza. Anche Sky Sport si è soffermato su questa possibile trattativa. Antonio Conte avrebbe indicato Pongracic come ideale sostituto di Danilo , che doveva arrivare dalla Juventus .

La Fiorentina vuole cedere subito il croato, ma non apre al prestito. Adesso i due club si incontreranno per cercare di trovare una soluzione magari in prestito con diritto di riscatto o obbligo. Ma l'avventura di Marin Pongracic sembra arrivata già al termine dopo solo 6 mesi e pochissimi minuti giocati con la maglia della Fiorentina.