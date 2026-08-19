La Fiorentina attende: sotto la valutazione stabilita da Paratici, Dodô non si muove
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Il Nottingham Forest mette gli occhi su Dodô. Nelle ultime ore il club inglese avrebbe effettuato una chiamata esplorativa per capire la situazione del terzino brasiliano della Fiorentina, finito nel mirino della Premier League.
Il nome di Dodô sarebbe infatti presente nella lista di Oliver Glasner, che avrebbe individuato nel classe 1998 uno dei profili adatti per rinforzare la corsia destra. Per il momento si tratta di un primo approccio, ma da Firenze filtra una posizione piuttosto chiara sulla valutazione del giocatore.
Fabio Paratici, infatti, per lasciar partire Dodô pretende una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Adesso la palla passa al Nottingham Forest. Dopo il primo contatto bisognerà capire se gli inglesi decideranno di trasformare l'interesse in una vera e propria proposta. La Fiorentina attende: sotto la valutazione stabilita da Paratici, Dodô non si muove.
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