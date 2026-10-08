Dalla Turchia arrivano voci secondo le quali il centrocampista ivoriano Christ Inao Oulai sarebbe stato accostato al Galatasaray. Una possibiltà non del tutto nuova: circa due settimane fa, infatti, anche il giornalista Mehmet Özcan, vicino alle vicende del club di Istanbul, aveva riportato questa possibilità per l’ex Trabzonspor. Queste le parole del portale turco Fotomac a riguardo:

Oulai ha collezionato soltanto 245 minuti nelle prime 5 gare, senza riuscire a trovare lo spazio e la continuità di cui aveva bisogno. Per questo motivo, il Galatasaray potrebbe tornare alla carica nella sessione invernale, valutando la possibilità di intavolare un’operazione.