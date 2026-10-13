La Fiorentina, tra i vari attaccanti inseguiti la scorsa estate, aveva pensato anche a Francesco Camarda, giovanissimo centravanti classe 2008 di proprietà del Milan e reduce da un'annata non proprio esaltante in prestito al Lecce. Con la maglia dei salentini, il ragazzo aveva raccolto 21 presenze, segnando solo un gol. Ma secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, i viola volevano prenderlo, anche se non viene specificata né la formula né la modalità di acquisto con cui sarebbe stata presentata l'offerta.

"Il Milan per volontà in primis del suo patron, Jerry Cardinale, ma anche del tecnico Ruben Amorim durante il mercato estivo ha bloccato i suoi due gioielli Comotto e Camarda, blindandoli con contratti lunghi ed importanti", ha detto intervenendo sul canale Youtube di Fabrizio Romano. "Bologna, Parma e Genoa volevano il primo - ha continuato Moretto - , mentre Camarda era seguito con grande interesse da Atalanta e Fiorentina, che hanno dovuto però rinunciare a causa della volontà della società meneghina".