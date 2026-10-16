Galatasaray su Christ Oulai: il club turco programma un incontro con la Fiorentina per il centrocampista classe 2006.
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Altre sirene di mercato per Christ Oulai, centrocampista arrivato dal Trabzonspor alla Fiorentina la scorsa estate. Ed è proprio dalla Turchia che si rincorrono voci rispetto a possibili movimenti di mercato dell'ivoriano.
A darne notizia è il portale specializzato Sabah Spor, che spiega come il Galatasaray stia programmando un incontro con la Fiorentina per parlare del classe 2006. Seguiranno aggiornamenti.
Galatasaray, Christ Inao Oulai için Fiorentina ile görüşmeyi planlıyor. https://t.co/lKLKuQD5sB— Sabah Spor (@sabahspor) October 16, 2026
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