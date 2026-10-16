Galatasaray su Christ Oulai: il club turco programma un incontro con la Fiorentina per il centrocampista classe 2006.

Redazione VN
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Altre sirene di mercato per Christ Oulai, centrocampista arrivato dal Trabzonspor alla Fiorentina la scorsa estate. Ed è proprio dalla Turchia che si rincorrono voci rispetto a possibili movimenti di mercato dell'ivoriano.

A darne notizia è il portale specializzato Sabah Spor, che spiega come il Galatasaray stia programmando un incontro con la Fiorentina per parlare del classe 2006. Seguiranno aggiornamenti.

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