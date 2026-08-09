Secondo tuttomercatoweb.com ci potrebbero essere novità intorno alla posizione di Marin Pongracic nella Fiorentina da qui a fine mercato. Perché adesso il croato, tornato a disposizione di Fabio Grosso dopo le vacanze prolungate post-Mondiale, ha trovato una situazione rivoluzionata al Viola Park. Molti calciatori nuovi, uno staff tecnico nuovo e tanta, tantissima concorrenza là dietro in difesa. L'ex Lecce e Dortmund dovrà ripartire da zero e giocarsela con i nuovi compagni di reparto Dragusin e Viery per una maglia da titolare, ma anche con il solito Luca Ranieri. Quattro calciatori per due maglie nella coppia centrale della linea difensiva di Grosso.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per la dirigenza viola ma anche per lo stesso allenatore, Pongracic rappresenta un profilo importante ed un calciatore su cui puntare per costruire una nuova e forte retroguardia. E magari aspettando, ad esempio, il completo inserimento di Viery nel calcio italiano, potrebbe essere proprio Pongracic il giocatore prescelto per affiancare Dragusin. Vedremo cosa accadrà, a riguardo, nelle prime uscite ufficiali della Fiorentina. Intanto il Milan segue gli sviluppi dell'intera vicenda e come riporta appunto tmw ci sarebbero già stati dei contatti interlocutori con l'entourage del croato, unico calciatore a rappresentare la Fiorentina agli ultimi Mondiali.