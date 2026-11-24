Serata di Champions League per i partenopei, ospiti del City di Maresca
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Nei minuti immediatamente precedenti al calcio d'inizio della sfida tra Manchester City e Napoli, il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna ha rilasciato alcune battute a Sky Sport:
Per noi questa gara, sulla carta, sembra proibitiva, ma daremo il massimo e soltanto dopo torneremo a pensare al campionato. Il ritorno di De Bruyne nella casa del City? Tornare in questo stadio per lui, dopo tutto quello che ci ha fatto, può essere solo motivo di orgoglio. Se a gennaio tornerò a Manchester per prendere Zirkzee? Pensiamo alla gara di stasera e a fare punti, in questa città ci sono tanti grandi giocatori, non soltanto l'olandese...
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