Il futuro di Mauro Icardi è ancora un rebus. Il centravanti argentino è stato accostato a moltissime squadre italiane (tra cui la Fiorentina), dopo essere rimasto svincolato. L'ex Inter conosce bene il nostro campionato, ma alla fine nessun club ha puntato su di lui.

Secondo TyC Sports, in Spagna due squadre si sarebbero fatte avanti. Si tratta del Betis e del Valencia, entrambe alla ricerca di un numero 9. In particolare i Murcielagos hanno sondato il terreno, ma le richieste di Icardi hanno subito stoppato la trattativa. Icardi avrebbe chiesto 5 milioni per firmare con il Valencia.