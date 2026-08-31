Dopo quattro stagioni, di cui due in prestito, finisce la parabola di Antonin Barak con la Fiorentina
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Si chiude l'avventura di Antonin Barak con la Fiorentina. Come scrive Gianlucadimarzio.com, il trequartista ceco si trasferirà all'Apoel Nicosia, squadra del massimo campionato cipriota dove giocherà per i prossimi due anni.
Acquistato nella Fiorentina nel 2022 dal Verona per oltre 10 milioni di euro, dopo le prime due stagioni in viola è andato in prestito prima al Kasimpasa (Turchia), poi alla Sampdoria in Serie B. Si chiude così un'avventura non memorabile, ma condita comunque dal gol a Basilea che regalò ai viola la prima finale di Conference nel 2023.
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