Le ultime novità sul movimenti di mercato con focus sul nostro massimo campionato

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI ROCCO COMMISSO VIOLA PARK CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA FABIO GROSSO

VIDEO VN - Grosso: "Bisogna completare centrocampo e difesa"

Sessione estiva

È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.

Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.

Fiorentina v Parma - Serie A

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