Il nome di Matias Soulé entra tra i profili monitorati dal Milan per rinforzare il reparto offensivo. Il fantasista argentino della Roma, infatti, sarebbe stato preso in considerazione dalla dirigenza rossonera nelle scorse settimane, anche se al momento non esisterebbe una trattativa concreta tra i due club.

La Roma ascolta offerte per Soulé

Il Milan lo ha valutato

Il futuro di Soulé resta tutto da scrivere. A Trigoria non viene considerato un giocatore incedibile e, in caso di un’offerta ritenuta adeguata, la Roma sarebbe pronta a sedersi al tavolo per valutare una possibile cessione. Una situazione che riguarda anche altri elementi della rosa, nell’ottica di eventuali operazioni di mercato. Negli ultimi tempi l’ex Juventus è stato accostato soprattutto a club di Premier League e ad alcune società interessate provenienti dall’Arabia Saudita, piste che restano sullo sfondo in attesa di sviluppi.Secondo le ultime indiscrezioni, il profilo disarebbe stato proposto anche al Milan. I dirigenti rossoneri avrebbero preso in esame il classe 2003, considerandolo un giocatore dalle caratteristiche tecniche compatibili con le esigenze della squadra.

Al momento, però, si tratterebbe soltanto di una valutazione interna. Non risultano contatti avanzati né una vera e propria negoziazione con la Roma, ma il nome dell’argentino rimane tra quelli apprezzati in vista delle prossime settimane di mercato.

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La situazione è quindi in evoluzione. Molto dipenderà dalle strategie del Milan e dalle richieste economiche della Roma, che continua a monitorare il mercato in entrata e in uscita. Soulé resta un profilo seguito da più club e, qualora dovessero concretizzarsi le condizioni giuste, il suo futuro potrebbe cambiare prima della chiusura della finestra estiva di mercato.