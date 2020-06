A seguire vi riportiamo uno stralcio dell’editoriale di Luca Marchetti (giornalista di Sky Sport) su tuttomercatoweb: “La Juventus non ha particolari necessità sul mercato. Se viene lo scambio con il Barcellona fra Pjanic e Arthur (ancora in piedi) bene, altrimenti nessuna fretta. Nessuna fretta per Kumbulla (che piace molto anche all’Inter), nessuna fretta per Chiesa (per cui la Fiorentina chiede 70 e solo cash), nessuna fretta neanche per Tonali (per cui l’Inter in questo momento è avanti)”.