Ipotesi (ulteriore) prolungamento di contratto per Castrovilli? La situazione di Chiesa

Non solo Giancarlo Antognoni: a Zona Mista su RTV 38 è intervenuto anche il giornalista esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che parlando delle prossime mosse viola ha detto:

Il club vuole prolungare fino al 2025 il contratto di Gaetano Castrovilli (quello attuale scade nel 2024, n.d.r.), che può diventare il simbolo della nuova Fiorentina. Dunque non si parla solo di numero 10 per lui, ma anche di un aumento di ingaggio e dei gradi di capitano. Tra il ragazzo e Commisso c’è grande feeling e tutto fa pensare che questa possa essere la soluzione migliore. Per i viola Castrovilli non ha prezzo. Chiesa? L’Inter è in fase di riflessione, la Juventus preferirebbe puntare su Zaniolo: la situazione è in stallo. Per quanto riguarda l’allenatore, non è ancora chiaro se si punterà su un grande nome, magari straniero, oppure su un profilo giovane ed italiano.