Antognoni: “Iachini ama un modulo, ma ne sta provando anche altri. Il ruolo di Ribery…”

L’Unico 10 Giancarlo Antognoni era ospite questa sera alla trasmissione Zona Mista su RTV38 ed ha parlato a 360° del mondo viola. Queste le sue parole:

Stiamo vivendo un qualcosa di straordinario, al momento è difficile prevedere la condizione delle squadre. Dovremo partire bene subito per portare a casa punti pesanti. Se ci saranno cambiamenti nella formazione tipo? Iachini, lo sappiamo tutti, preferisce un modulo rispetto ad altri, ovvero il 3-5-2, ma negli ultimi allenamenti sta provando delle varianti, dal 4-3-2-1 al 4-4-2. Avere difensori come Caceres o Igor ti permette di utilizzare anche la difesa a quattro con equilibrio. Ribery per noi è importantissimo, si vede durante le partitelle nei movimenti che è reduce da un infortunio importante, i suoi compagni ovviamente ci vanno piano con i contrasti, i primi veri test saranno le gare di campionato. Il suo ruolo? Come con Montella, farà il trequartista, prendendo la palla tra le linee al centro per smistarla. Iachini sta lavorando molto bene, quando è arrivato è intervenuto profondamente sulla fase difensiva, lavorandoci con la squadra 30’/40′ al giorno, non ascolta le voci, per lui la Fiorentina è un sogno e dà il massimo ogni giorno. Con Chiesa è stato molto bravo, se l’è lisciato bene e si è visto (sorride, n.d.r.). I due ragazzi davanti? Vlahovic sta crescendo, è un profilo molto interessante, Cutrone attacca la profondità come pochi, lo conosco da anni e può garantire 12/15 gol a campionato se trova la continuità. Castrovilli trequartista? No, quello può farlo Ribery, Gaetano è un vero centrocampista a tutto campo. Commisso è un presidente vecchio stampo, ha portato grande entusiasmo e ti permette di lavorare nel modo migliore possibile, ti lascia grande libertà. Il mio rapporto con Pradè? Ottimo.