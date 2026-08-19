La Lazio cambia strategia per l'attacco. La pista che porta a Mauro Icardi si è complicata nelle ultime ore e il club biancoceleste ha così deciso di guardare con maggiore convinzione ad altri profili.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, le richieste economiche dell'attaccante argentino e la proposta della Lazio rimangono ancora molto distanti. Una situazione che rende difficile immaginare una fumata bianca a breve e che ha spinto la società a muoversi concretamente per un'alternativa.

Il nome in cima alla lista è quello di Andrea Pinamonti. L'attaccante del Sassuolo era già seguito dalla Lazio e, nelle ultime ore, i contatti con il club neroverde e con l'entourage del giocatore hanno registrato un'accelerata. Il centravanti, inoltre, ha comunicato al Sassuolo la propria volontà di essere ceduto, motivo per cui non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Cesena.

Pinamonti diventa così una soluzione sempre più concreta per l'attacco della Lazio, con il club biancoceleste che dovrà però trovare un'intesa con il Sassuolo per definire l'operazione.

La situazione interessa da vicino anche la Fiorentina, che nelle scorse settimane aveva valutato il profilo di Pinamonti come possibile rinforzo per il reparto offensivo in caso di partenza di Moise Kean. L'accelerata della Lazio rischia dunque di cambiare gli scenari attorno al centravanti, con il club viola chiamato a monitorare l'evolversi della trattativa.