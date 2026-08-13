VIDEO VN - Grosso su Kean: “Al centro del progetto. Contento sia con me”

Il futuro di Moise Kean continua a tenere banco in casa Fiorentina. Nonostante la posizione del club viola, il Como segue da settimane con attenzione il centravanti viola e nelle ultime ore era emerso anche l’interesse del Betis Siviglia.

Il club spagnolo, però, dopo aver effettuato un sondaggio per capire la situazione del nuovo numero 9 viola, sembra destinato a defilarsi dalle trattative.

La Fiorentina valuta Kean 40 milioni di euro, una cifra considerata troppo elevata dal Betis. Le disponibilità del club andaluso, non permettono di sostenere un’operazione di questo tipo.

Il Betis pensa ad un alternativa

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sui rispettivi canali YouTube, il Betis ha infatti chiesto informazioni al Milan per Santiago Gimenez. La pista, al momento, viene comunque considerata fredda.

Il club maggiormente interessato al messicano resta il Porto, che ha già avviato i contatti con il Milan senza però raggiungere un accordo.

Gimenez, è attualmente fermo ai box per un problema alla caviglia. L’attaccante si sta allenando a parte e dovrà anche confrontarsi con la concorrenza di Gonçalo Ramos, arrivato a Milano per giocarsi un ruolo importante nell’attacco rossonero.

Per Kean, dunque, il sondaggio del Betis sembra essersi raffreddato sul nascere: la valutazione della Fiorentina rappresenta al momento un ostacolo troppo grande per il club spagnolo.