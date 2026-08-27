Pedullà: Aria di disgelo tra Fiorentina e Como per Kean. Nuovi contatti in corso e lariani sempre più vicini alle richieste del club viola.
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La svolta per la trattativa che dovrebbe portare Kean al Como potrebbe essere dietro l'angolo. A renderlo noto è il giornalista ALfredo Pedullà che spiega come siano in ponte contatti fra le due società per sbloccare definitivamente la trattativa.
"Aria di disgelo". Così il giornalista fotografa la situazione fra le due società. Il Como nelle scorse ore si è di molto avvicinato alle richieste della Fiorentina rispetto al cartellino dell'attaccante classe 2000.
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