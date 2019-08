In vista della Viola, il Napoli si rinforza: quasi fatta per Lozano del PSV

Con l’intermediazione di Mino Raiola, Aurelio De Laurentiis sta per chiudere un colpo importante per il suo Napoli. Secondo l’edizione online de Il Mattino, infatti, i partenopei sono in dirittura d’arrivo per Hirving Lozano, attaccante messicano PSV Eindovhen. Gli azzurri, del resto, necessitano di un rinforzo là davanti e quello del sudamericano può rappresentare un profilo importanti. Al club olandese il Napoli verserà 42 milioni di Euro, offrendo al calciatore uno stipendio che si aggira sui 4,5 annui. Nel caso la trattativa saltasse proprio all’ultimo, il d.s. Cristiano Giuntoli avrebbe già pronte le alternative: Rodrigo de Paul o Josip Ilicic.