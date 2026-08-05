Il Parma è pronto a battere un nuovo colpo di mercato e, dopo settimane di intense trattative con l'Atalanta, è arrivata ad una quadra finale per portare in maglia gialloblu l'attaccante maliano El Bilal Touré. Il Parma ha chiuso l'acquisto di El Bilal Touré con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L'affare potrebbe però trasformarsi da diritto in obbligo di riscatto, in caso di contemporanea salvezza del club e del raggiungimento dell'attaccante di un numero prefissato di presenze. Infine l'Atalanta si è riservata anche il 15% sulla futura rivendita.

Il domino

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