Dopo settimane di trattative con l'Atalanta, El Bilal Touré arriva in gialloblu, acquisto che potrebbe liberare Pellegrino in direzione Fiorentina
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Il Parma è pronto a battere un nuovo colpo di mercato e, dopo settimane di intense trattative con l'Atalanta, è arrivata ad una quadra finale per portare in maglia gialloblu l'attaccante maliano El Bilal Touré. Il Parma ha chiuso l'acquisto di El Bilal Touré con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L'affare potrebbe però trasformarsi da diritto in obbligo di riscatto, in caso di contemporanea salvezza del club e del raggiungimento dell'attaccante di un numero prefissato di presenze. Infine l'Atalanta si è riservata anche il 15% sulla futura rivendita.
Il dominoL'intesa, riporta Fabrizio Romano, prevede anche la possibilità del club guidato da Cuesta di acquistare il cartellino della punta e, in questo caso, si potrebbe aprire nuovamente lo scenario di mercato che sta già spingendo da tempo Mateo Pellegrino sul mercato in direzione Juventus o Fiorentina.
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