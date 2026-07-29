La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato degli attaccanti. In attesa di capire quale sarà il futuro di Moise Kean, il club viola avrebbe intensificato i contatti per Mateo Pellegrino, centravanti del Parma individuato come possibile sostituto in caso di partenza dell’attaccante azzurro.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, dopo il primo incontro avvenuto a Milano circa un mese e mezzo fa, tra la Fiorentina e l’entourage del giocatore ci sono stati nuovi contatti nelle ultime ore.

Su Pellegrino resta vivo anche l’interesse della Juventus, che nelle scorse settimane aveva effettuato alcuni sondaggi. Al momento, però, i bianconeri sembrano avere altre priorità. La dirigenza juventina è infatti concentrata soprattutto sull’operazione che porta a Randal Kolo Muani, considerata la pista principale per rinforzare il reparto offensivo.

Proprio questa situazione potrebbe favorire la Fiorentina. Con la Juventus impegnata su un altro fronte, il club viola avrebbe l’opportunità di guadagnare terreno e provare a bloccare Pellegrino (COME RIPORTATO DALLA NOSTRA REDAZIONE), così da non farsi trovare impreparato nel caso in cui arrivasse un’offerta importante per Kean.