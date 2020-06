Il Flamengo alla Fiorentina: “Posticipiamo il pagamento del prestito di Pedro”

Il Flamengo chiede alla Fiorentina di posticipare il pagamento di Pedro. Secondo quanto riportano dal Brasile, infatti, il club rossonero – alle prese con le difficoltà economiche da coronavirus – sta cercando di ridiscutere i termini dei contratti stipulati nel 2020. E tra questi c’è anche l’attaccante classe ’97, che dal suo ritorno in Patria ha segnato 3 gol. L’accordo chiuso a gennaio prevedeva un trasferimento temporaneo fino a dicembre e diritto di riscatto a favore del Flamengo che intanto, però, non sa come pagare il prestito oneroso. Che secondo le fonti brasiliane ammonterebbe a 3,1 milioni di Real, cioè circa 600mila euro – molto meno di quanto era emerso in passato. Ecco perchè gli agenti di Pedro avrebbero già inoltrato alla Fiorentina la richiesta del Flamengo di rimandare il pagamento al 2021.