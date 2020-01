Pedro, terminato l’incontro tra gli agenti e la Fiorentina. Va al Flamengo: ecco la formula

AGGIORNAMENTO ORE 13.35: Joe Barone e gli agenti di Pedro sono usciti dal centro sportivo “Davide Astori”. Secondo quanto raccolto da violanews.com, l’attaccante brasiliano andrà al Flamengo in prestito oneroso di un anno con diritto di riscatto per la società rossonera fissato sui 12-13 milioni. Nessun controriscatto e percentuale sulla futura di rivendita. Il classe 1997 partirà domani per Rio de Janeiro.

E’ iniziato intorno alle 12 l’incontro tra gli agenti di Pedro e la Fiorentina per parlare della cessione di Pedro. L’attaccante brasiliano, riporta Radio Bruno Toscana, è vicino al Flamengo che offre 14 milioni. Il presidente Rocco Commisso non vuole cedere il centravanti a titolo definitivo perché vuole mantenere il controllo sul cartellino del giocatore, o tramite ricompra o eventuale percentuale sulla futura rivendita.