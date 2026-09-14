Si riaccende improvvisamente il mercato degli svincolati con un nome di primissimo piano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono ripresi in maniera fitta i contatti tra la Lazio e gli agenti di Mauro Icardi. L'attaccante argentino, reduce dall'esperienza in Turchia con la maglia del Galatasaray e accostato anche alla Fiorentina nel corso delle settimane passate, si trova attualmente senza contratto e in cerca di una nuova avventura ad alti livelli.

La svolta nella trattativa e le ore decisive

Se in un primo momento il classe '93 era apparso piuttosto freddo e restio ad accettare la corte della società guidata dal presidente Claudio Lotito, nelle ultime ore il quadro si sarebbe capovolto. Il bomber ha infatti aperto alla possibilità di vestire la maglia biancoceleste, tanto che i prossimi passaggi potrebbero rivelarsi già decisivi per sancire il suo definitivo ritorno nel massimo campionato italiano.

Una Lazio regina del campionato a caccia del super colpo

Il possibile innesto dell'ex capitano dell'Inter andrebbe a rinforzare ulteriormente una squadra che sta vivendo un avvio di stagione esaltante. La formazione capitolina si trova infatti momentaneamente in testa alla classifica di Serie A grazie a un rullino di marcia da 10 punti in 4 giornate, frutto di tre vittorie e un pareggio, in attesa dei posticipi serali che vedranno impegnate Inter, Roma e Como. L'arrivo di Icardi rappresenterebbe la ciliegina sulla torta per la rosa biancoceleste.